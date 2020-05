Con la riapertura dello store Ikea di Anagnina, centinaia di persone si sono riversate di fronte al colosso dell’arredamento, formando lunghe code

Da oggi lunedì 18 maggio quasi tutte le attività lavorative hanno potuto finalmente rialzare le saracinesche. Il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte permette infatti un (quasi) ritorno alla vita di sempre, con le dovute precauzioni e misure di sicurezza. Già da stamattina, molti dei luoghi rimasti chiusi per mesi a causa del lockdown, sono stati presi d’assalto da centinaia di persone.

Tra questi, c’è anche l’Ikea. Il colosso dell’arredamento svedese è tornato in attività questa mattina in tutta Italia. La sindacalista Micaela Quintavalle ha voluto pubblicare una foto rappresentante il punto vendita di Anagnina alle 10 di questa mattina, con una fila di oltre 200 metri. Nonostante le lunghe attese, i clienti non hanno demorso e hanno aspettato il loro turno, prima di poter rientrare godere dopo mesi della riapertura dell’Ikea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fontana: “Pronto a richiudere la Lombardia. Accuse pilotate contro di me”

Riapertura Ikea, le nuove regole da seguire

Con il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, anche la riapertura dell’Ikea in tutta Italia è diventata realtà. Il noto colosso di arredamento svedese, oltre ai protocolli di sicurezza emanati dal governo, ha voluto imporre ulteriori regole per la sicurezza di clienti e dipendenti. Innanzitutto non saranno presenti i personal shopper, così da evitare eventuali contatti ravvicinati tra persone non a distanza di sicurezza.

Non saranno presenti i tradizionali sacchetti gialli all’ingresso che, fino a tre mesi fa, consentivano ai clienti di trasportare gli acquisti. Per fare ciò, Ikea consiglia di acquistare i sacchetti blu (personali e quindi sicuri) o in alternativa di portarne uno da casa. Obbligatorio disinfettare le mani ed utilizzare i guanti e la mascherina. Necessario inoltre sanificare continuamente i manici dei carrelli.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, sanificare le strade ha senso? La risposta dell’OMS