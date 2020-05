Premier League, sì agli allenamenti di gruppo: è arrivato poco fa il voto all’unanimità dei 20 club inglesi per il “Project Restart”

I principali campionati europei si preparano a tornare nel vivo dopo il lungo stop dovuto al Coronavirus. In Bundesliga si è conclusa ieri la prima giornata post Covid, con le squadre tedesche che sono scese regolarmente in campo rispettando alcune misure di sicurezza. Per quanto riguarda la Premier League, si continua a discutere per riprendere il più presto possibile.

Se nei giorni scorsi le lamentele di diversi giocatori sembravano complicare la strada verso una ripresa a metà giugno, adesso il ritorno sui campi sembra essere vicino. Pochi minuti fa, infatti, si è conclusa l’assemblea tra i 20 club inglesi che, all’unanimità, hanno votato a favore del “Project Restart”. Il protocollo di sicurezza permetterà ai giocatori di tornare ad allenarsi insieme, seppur in piccoli gruppi.

Premier League, riprendono gli allenamenti: la nota ufficiale

Con una nota ufficiale, la Premier League ha ufficializzato che già da domani martedì 19 maggio i club inglesi potranno riprendere con gli allenamenti di gruppo. Decisione presa all’unanimità dalle 20 squadre del campionato, i giocatori potranno allenarsi esclusivamente in piccoli gruppetti e rispettando tutte le norme imposte dal protocollo di sicurezza “Project Restart”.

“Il return to training è il primo passo verso il ritorno in campo” scrive la lega inglese con la nota ufficiale: “Non è consentito l’allenamento con contatti, la salute e il benessere di tutti è la cosa più importante per permettere la ripresa della Premier League“. Nelle prossime settimane, spiega la lega, si riuniranno club, medici ed esperti per capire come e quando ripartire. La speranza di tutti è che già da metà giugno si possa tornare a giocare.

