Se c’è stato un settore in crescita durante questo periodo di crisi economica mondiale, questo è quello videoludico. Infatti con il mondo in lockdown a causa della pandemia, il mondo dei videogiochi ha visto una crescita esponenziale in tutto il mondo, grazie anche all’avvento della vendita dei giochi in digitale. Infatti in questo periodo, con i vari negozi di videogiochi chiusi si è registrato un crollo verticale della vendita dei titoli fisici in favore dei titoli digitali.

Così con l’avvento dei giochi in digitale è risorta la problematica della pericolosità di questi acquisti. Infatti cresce la perplessità nel caso in cui il servizio offerto dal titolo digitale venisse a mancare. Più che un rischio, questa è dura realtà, visto che i giochi digitali sono sempre più vittima di alcuni bug. Nelle ultime ore, infatti, impazza su Twitter e Reddit il thread sui codici errore: CE-72738-4 e CE-42739-5, legati alla licenza dei giochi comprati.

Playstation Network, molti titoli comprati in digitale diventano inutilizzabili: caos con le licenze

Nelle ultime ore molti videogiocatori hanno puntato il dito contro Playstation Network, reo di aver reso inutilizzabile alcuni titoli sulla console e di averli addirittura cancellati dallo Playstation Store. Una situazione che ha scaturito un panico generale, specialmente sui social, infatti mentre ad alcuni la situazione è tornata alla normalità, altri hanno dovuto ripristinare le loro licenze.

Alcuni giocatori, infatti, hanno risolto il problema seguendo queste azioni:

Accedere all’account Playstation Network. Andare su Impostazioni, selezionando prima Gestione Account e poi la voce Ripristina licenze.

Mentre invece, se il problema dovesse essere legato a vari add-on e DLC, bisognerà:

Entrare nella vostra Raccolta ,

, Cliccare sulla sezione acquistati ,

, Infine selezionare il gioco ed i relativi contenuti aggiuntivi.

In merito ai problemi sollevati dagli utenti, Playstation non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Cresce però l’indiscrezione che questa serie di problemi sia legata a vari bug di sistema, risolvibili in poche ore. Sarà importante, però, evitare che questi problemi si presentino una volta che il mercato sia totalmente “digital”.

