In Piemonte si rischia un nuovo lockdown con le riaperture. Infatti il 16% dei nuovi casi viene dalla regione piemontese, ma il gov. Cirio resta ottimista.

E’ il lunedì che tutti aspettavano oramai da tre mesi, quello della ripartenza dell’Italia nell’insegna della nuova normalità. Come annunciato dal premier Giuseppe Conte: “La ripartenza è un rischio calcolato“, e lo sa bene la regione Piemonte. Infatti tra le regioni più a rischio nuovo lockdown c’è proprio la regione piemontese.

Come evidenziano i nuovi bollettini della Protezione Civile, il Piemonte continua ad essere la seconda regione più colpita dai nuovi contagi. Stando al resoconto degli ultimi dati ben il 16% dei nuovi contagi è registrato in territorio Piemontese. Da oggi le nuove riaperture potrebbero quindi essere un vero e proprio rischio per la regione Piemonte, che vive con l’incubo di un nuovo lockdown.

Piemonte, niente rischio nuovo lockdown: le parole di Cirio

Ma se in molti sono scettici sulle sorti della regione Piemonte ed il concreto rischio di un nuovo lockdown, il governatore Cirio è di altre vedute. Infatti più volte negli ultimi giorni l’esponente di Forza Italia ha cercato di tranquillizzare i suoi cittadini.

Infatti per Cirio non ci sarebbe alcun rischio, rilanciando: “La nostra non è una regione a rischio“. Cirio inoltre si è fatto forte dei numeri, affermando che ad oggi il tasso di contagio è sceso sotto lo 0,34 e quindi anche il Piemonte è pronto a ripartire.

Per il Governatore del Piemonte l’unica differenza con le altre regioni è che la regione piemontese ci metterà qualche giorno in più per riaprire in sicurezza bar e ristoranti. Infatti qui verranno riaperti solamente il 23 maggio.

Cirio ha continuato a difendere la sua regione affermando che ad essere realmente a rischio sono la Lombardia, l’Umbria, ed il Molise. Infine per il governatore l’unico obiettivo da questo lunedì è una ripartenza sostenibile come richiesto dagli operatori. Per il Piemonte, come testimonia Cirio, l’obiettivo è trovare un giusto equilibrio tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute.

L.P.

