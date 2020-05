Un tragico incidente domestico è costato la vita a Paddy Bowden, ex moglie di Dickinson degli Iron Maiden

Paddy Bowden, l’ex moglie di Bruce Dickinson degli Iron Maiden, ha perso la vita a causa di un incidente domestico. Precisamente, è stata trovata ieri senza vita nella casa di Chiswick, nel West London.

La notizia improvvisa ha scosso molto la sua famiglia e lo stesso ex marito si dice distrutto. “Si tratta di una terribile notizia, di un incidente tragico. I nostri figli Austin, Griffin e Kia ed io siamo distrutti. Per rispetto verso lei, non commenteremo ulteriormente la cosa”, afferma il cantante.

Paddy Bowden ed il divorzio da Bruce Dickinson

Bowden e Dickinson si erano separati due anni fa, quando l’uomo ha deciso di accompagnarsi ad un’altra donna ed il divorzio pare sia costato ben 90 milioni di euro a lui.

Entrando nel dettaglio della vicenda, nonostante i due pare si fossero lasciati già dal 2018, la notizia del divorzio dopo 30 anni di matrimonio è stata annunciata da Bruce lo scorso novembre. Quest’ultimo ora vive con la nuova compagna che si chiama Leana Dolci ed è la sua istruttrice di fitness. Il membro degli Iron Maiden già aveva avuto una prima moglie, Jane, dal 1983 al 1987.

