In un bar di Marsala, in provincia di Trapani, un cliente ha preso un caffè, pagandolo volontariamente 50 euro: il bel gesto per aiutare l’esercizio in difficoltà

Oggi, 18 maggio, è una data a suo modo già storica per l’Italia, visto che dopo oltre due mesi di lockdown gli esercizi commerciali hanno riaperto al pubblico. Dopo giorni e giorni di gravi difficoltà economiche, per i mancati incassi e per i ritardi degli aiuti del governo, le attività sono ripartire con entusiasmo, così come i clienti. Tra essi ce n’è uno “speciale”, che ha voluto aiutare il proprio locale abituale, al primo giorno di riapertura. Il cliente, infatti, ha pagato volontariamente un caffè ben 50 euro in un bar di Marsala, in provincia di Trapani. “Tieni pure il resto, siete rimasti chiusi 50 giorni, è il minimo che io possa fare” ha detto l’uomo, come riferito dal barista.

Fase 2, a Marsala un cliente molto generoso: 50 euro per un caffè al bar

La fase 2 si è aperta con questo insolito ma bellissimo gesto, ripreso dai media di tutta Italia. Un cliente abituale di un bar di Via Roma a Marsala si è recato dopo tanto tempo nel suo locale di riferimento, ordinando e bevendosi un caffè. Al momento del pagamento, il cliente si è recato alla cassa con una banconota da 50 euro. La cassiera, mentre si apprestava a restituire il resto, è stata fermata dall’uomo: “Sono una persona fortunata, sono un dipendente pubblico e ho lo stipendio pagato con le tasse dei cittadini, anche le vostre“. Un episodio non isolato, perché qualche giorno fa era accaduta la stessa cosa in un bar di Vicenza, mentre altri casi simili di solidarietà nei confronti di esercenti sono stati registrati un po’ in tutta Italia.

