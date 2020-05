Lutto nel mondo del giornalismo: a soli 55 anni è morto Cesare Barbieri. Grande appassionato di sport, volto di Sky e Sportmediaset

Il mondo del giornalismo è in lutto per la prematura scomparsa di Cesare Barbieri. Il cronista è morto all’età di 55 anni a Vigevano, comune in provincia di Pavia, questo pomeriggio. Cesare era un grande appassionato di sport, in particolare di calcio e basket, ed aveva cominciato la sua carriera a Radio Pavia e al settimane ‘Il Lunedì’. Ha collaborato con Sportmediaset dal 2006 al 2008 e con Sky Sport dal 2008 al 2015, mentre come telecronista ha commentato diverse partite di Serie A e Serie B. Oltre che seguire il basket, praticava questo sport nelle serie minori della sua città. Era malato da tempo, ma nonostante ciò ha continuato a lavorare fino a pochi mesi fa. A ricordalo è anche la Lega di Serie B con un tweet.

