Fase 2 Roma, riaprono i centri commerciali: le misure per i clienti. Mascherine obbligatorie e sanificazione costante. Come sarà la ripresa dal 18 maggio

Il 18 maggio segna la definitiva ripartenza italiana in questa Fase 2. In accordo con quanto deciso dall’ultimo decreto governativo, il Lazio ha deciso di ripartire con quasi tutte le attività commerciali proprio da oggi. Riaprono anche i centri commerciali, con i relativi negozi al proprio interno. Nell’ordinanza firmata da Zingaretti esistono delle precise linee guida per garantire a tutti di poter fruire di nuovo in sicurezza degli shopping center. I clienti dovranno rispettare una serie di misure che permetteranno di tornare passo passo ad una simil normalità.

Vediamo insieme quali sono le regole da seguire.

Per prima cosa tutti i dipendenti verranno sottoposti alla misurazione della temperatura (tramite scan forniti dalla società di gestione del centro commerciale). Con più di 37,5 gradi si viene immediatamente rispediti a casa. Gli stessi lavoratori dovranno utilizzare le mascherine e i guanti (obbligatori in base alla tipologia di mansione svolta) per tutto il tempo del loro servizio. Anche i clienti avranno il termometro puntato all’ingresso e non potranno togliersi le maschere ad eccezione delle attività di ristorazione. Distanziamento sociale di almeno un metro per l’entrata nei negozi e nelle vie di accesso, ad eccezione dei familiari conviventi che potranno anche stare vicini.

Fase 2 Roma, riaprono i centri commerciali: le misure per i clienti

Anche i centri commerciali dovranno adottare misure per mantenere in sicurezza i propri locali. Igienizzazione costante degli ambienti e delle aree pubbliche. Fornitura dei dispenser per il gel delle mani e segnaletica verticale e orizzontale per l’ingresso nella struttura. Dovranno essere gestite anche le eventuali file fuori dai negozi con personale specifico e garantendo anche un deflusso privo di assembramenti,

Ogni centro commerciale deve regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazze interne), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 10 mq.

Tutti i fornitori e i corrieri che devono rifornire le attività commerciali dovranno entrare solo quando il centro è chiuso e comunque in orari prestabiliti. Gli autisti dei mezzi di carico e scarico, ove possibile, dovranno rimanere a bordo in modo da non creare affollamento nelle operazioni.

Alla fine l’unica parola oltre le regole che deve regnare sovrana rimane sempre: “Buon senso”.

