Fase 2 ristoranti, le ultimissime a Roma: ecco quanto dichiarato dal portavoce del movimento ‘La Voce dei locali di Roma’.

Oggi, lunedì 18 maggio, è prevista la riapertura di bar e ristoranti dopo la chiusura a causa dell’emergenza Coronavirus. Non tutti i ristoratori, però, rialzeranno le serrande. Ad annunciarlo è il portavoce del movimento ‘La Voce dei locali di Roma‘, Gianfranco Contini: “Il 90% dei ristoranti del centro storico di Roma non riaprirà adesso. Il nostro prossimo obiettivo è il 12 giugno, vediamo se succede qualcosa entro quel giorno. In caso di mancato rinnovo della cassa integrazione, molti dipendenti verranno licenziati e i ristoratori si vedranno costretti a riaprire a settembre o addirittura a dicembre”.

LEGGI ANCHE >>> Fase 2 ristoranti, la soluzione di design per mangiare in campana

Fase 2 ristoranti, i modi più originali per mantenere la distanza

Riapertura dei ristoranti che, però, dovrà tenere conto nella maniera più assoluta della distanza tra le persone all’interno del locale. E, proprio in tal senso, esistono diversi modi davvero originali per mantenere la distanza. In Thailandia sono stati posizionati dei panda peluche nei posti dove non si possono sedere i clienti, mentre a Washington molte sedie sono occupate da manichini, vestiti con abiti eleganti. In Germania, precisamente a Schwerin, nei locali si indossano cappelli bizzarri che aiutano la gente a mantenere la giusta distanza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Ristoranti e Coronavirus: i modi più originali per mantenere la distanza