Fase 2, parla il professor Massimo Galli. Il direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano spiega come dobbiamo affrontare questo nuovo step e soprattutto illustra i luoghi più pericolosi.

Via libera per incontri con amici e parenti, ma attenzione che adesso saranno proprio questi uno dei punti più pericolosi di questa delicata fase 2. Lo riferisce Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano.

Fase 2, Galli avvisa: attenzione ai nuclei familiari

L’infettivologo, intervenuto ai microfoni de La Repubblica, lancia l’allarme in vista di questo nuovo step. Perché il rischio di una nuova ondata – spiega – c’è eccome: “Non è una cosa che dico io, ma è un’ipotesi che spaventa l’Organizzazione mondiale della sanità. C’è stata in altri Paesi che hanno aperto, anche se non ha portato situazioni drammatiche”.

Fondamentale sarà tener botta nel miglior modo possibile. Ma riaprire, considerando i fondamentali aspetti socio-economici, era ormai inevitabile: “Il tentativo va fatto, la gente non ne può più di stare in casa, molte attività economiche rischiano di morire, e muore anche chi ci lavora. Se l’apertura avviene è perché non ci sono alternative”, spiega Galli.

La riapertura era inevitabile. Prima, però: “Sarebbe stato estremamente più opportuno individuare prima e meglio i positivi, non in senso poliziesco o inquisitorio, ma per dar loro supporto sanitario, soprattutto a chi è chiuso in casa con l’infezione”, suggerisce l’esperto.

Ora attenzione a quando ci riuniremo in famiglia. “Il luogo di maggiore contagio è il contesto familiari. Il rischio è che si prenda il virus fuori e lo si porti in casa. Anche le aziende possono esserlo, molte si sono attrezzate autonomamente per limitare i focolai”, conclude il professore.

