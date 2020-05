Anche in Scozia il campionato si ferma definitivamente in anticipo, dopo lo stop prolungato a causa del Covid-19: assegnato il titolo

Dopo la decisione di Belgio e Francia, anche la Scozia ha deciso di sospendere definitivamente il campionato di calcio per questa stagione. Nella nazione più settentrionale del Regno Unito il pallone, almeno per qualche mese, non tornerà più a rotolare e a far entusiasmare le calde tifoserie, famose in tutto il mondo. La Federazione scozzese ha deciso si assegnare il titolo nazionale al Celtic di Glasgow, che diventa, così campione di Scozia per la 51.esima volta, la nona consecutiva. Per assegnare la vittoria del campionato le autorità calcistiche hanno calcolato la media dei punti conquistati in base al numero delle gare disputate, visto che non tutte le squadre avevano giocato le stesse partite. Il risultato, però, non ha alterato la classifica parziale al momento della sospensione, visto che il Celtic era già in testa con 13 punti di vantaggio sui Rangers.

Covid-19, anche la Scozia ferma il campionato di calcio: Celtic campione

La Scozia è il terzo Paese che ferma in modo definitivo il suo massimo campionato di calcio. In precedenza era accaduto alla Ligue 1 in Francia e la Jupiter Pro League in Belgio, con i rispettivi titoli assegnati al Paris Saint-Germain e Bruges, entrambe prime in classifica al momento della sospensione. In questo caso la federcalcio scozzese, dopo la riunione dei 12 club della Scottish Premier League avvenuta questa mattina, ha deciso di premiare il Celtic.

