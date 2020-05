Coronavirus, sanificare le strade ha senso? La risposta dell’OMS è sorprendente. Oltre a non essere necessario è anche nocivo per la salute

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sabato ha lanciato un avvertimento riguardo la sanificazione delle strade in questo periodo di coronavirus. In realtà oltre a essere inefficace può risultare anche dannoso per la salute.

In un documento sulla pulizia e la disinfezione delle superfici come parte della risposta al virus, l’OMS ha affermato che “la disinfestazione può essere inefficace”.

Rompendo un altro mito, l’OMS ha affermato che le strade e i marciapiedi non sono considerati “serbatoi di infezione” del coronavirus, aggiungendo che lo spray di disinfettanti può essere “pericoloso per la salute umana”.

“Sanificare gli spazi esterni, come strade o mercati, non è consigliato per uccidere il virus Covid-19 o altri agenti patogeni perché il disinfettante è inattivato da sporco e detriti“, ha affermato la massima organizzazione sanitaria mondiale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid 19, i sospetti di Report: perché l’Oms non indaga sulla Cina

Coronavirus, sanificare le strade ha senso? La risposta dell’OMS

L’Organizzazione Mondiale della Sanità aggiunge: “Anche in assenza di materia organica, è improbabile che la nebulizzazione chimica copra adeguatamente tutte le superfici per la durata del tempo di contatto necessario per inattivare i patogeni”.

Ha sottolineato che spruzzare le persone con disinfettanti “non è raccomandato in nessuna circostanza“. L’OMS ha affermato che lo spray di cloro o altre sostanze chimiche tossiche sulle persone può causare irritazione agli occhi e alla pelle, broncospasmo ed effetti gastrointestinali.

“Questo potrebbe essere fisicamente e psicologicamente dannoso e non ridurrebbe la capacità di una persona infetta di diffondere il virus attraverso goccioline o contatto“, ha affermato l’OMS.

“Se devono essere applicati disinfettanti, questo dovrebbe essere fatto con un panno o un panno imbevuto di disinfettante“.

Tuttavia, al momento non sono disponibili informazioni precise per il periodo durante il quale i virus rimangono infettivi sulle varie superfici.

Gli studi hanno dimostrato che il patogeno può rimanere su diversi tipi di superfici per diversi giorni. Tuttavia, queste durate massime sono solo teoriche perché sono registrate in condizioni di laboratorio e dovrebbero essere “interpretate con cautela” nell’ambiente reale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fase 2 Roma, riaprono i centri commerciali: le misure per i clienti

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24