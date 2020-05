Con una nota ufficiale, l’Assomusica ha ufficializzato l’addio alla musica live nel 2020. Da Vasco Rossi a Tiziano Ferro: tutti i concerti annullati e rinviati all’anno prossimo

Era già nell’aria, ma da oggi è ufficiale: non ci saranno più concerti dal vivo nel 2020. Con una nota ufficiale, l’Assomusica ha spiegato come, a fronte delle misure di prevenzione imposte dal Governo, non sarà possibile organizzare eventi live. Troppi i rischi dovuti ad assembramenti e controlli impossibili da fare. Tutto rinviato al 2021.

Già a partire da ieri, tanti artisti che avevano in programma i loro tour nei prossimi mesi hanno annunciato ai propri fan lo slittamento degli eventi al prossimo anno. Tra questi anche Vasco Rossi, che ha comunicato la sospensione del “Vasco Non Stop Live Festival 2020”. I biglietti acquistati, comunica Live Nation, resteranno validi anche per il prossimo anno. In alternativa, è possibile chiedere un voucher dello stesso valore.

Da Tiziano Ferro a Cesare Cremonini: tutti i concerti annullati

Oltre al “Vasco Non Stop Live Festival 2020”, anche altri artisti che avevano in programma i loro concerti nei prossimi mesi sono stati costretti a rinviarli al prossimo anno. Tiziano Ferro sarebbe dovuto partire col suo tour negli stadi (tra cui San Siro e Stadio Olimpico) a giugno ma, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha annunciato lo slittamento al 2021. Stessa sorte per Cesare Cremonini, che sarebbe dovuto salire sul palco nelle prossime settimane.

Francesca Michielin e Andrea Bocelli hanno dato il loro arrivederci al 2021 ai propri fan, annunciando l’annullamento di tutte le date in programma. Salutano anche Ultimo e il Rock in Roma, festival annuale della durata di oltre un mese. Dovrebbe arrivare a breve la nota ufficiale per quanto riguarda lo slittamento del 30esimo concerto di Ligabue al Campovolo. Infine, tra i concerti annullati c’è anche il “Una. Nessuna. Centomila“, grande evento musicale contro la violenza di genere che avrebbe visto sul palco artiste come Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Giorgia, Elisa e tante altre.

