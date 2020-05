Cesare Battisti non sconterà la pena agli arresti domiciliari. I giudici del tribunale di sorveglianza hanno infatti respinto la richiesta avanzata. Alla base dell’istanza c’era l’emergenza coronavirus e un problema di salute del 65enne.

Arresti domiciliari negati per Cesare Battisti. I magistrati di sorveglianza di Cagliari hanno infatti respinto la richiesta di scarcerazione avanzata lo scorso 10 maggio dall’avvocato dell’uomo. L’istanza era giunta a causa dell’emergenza coronavirus e per l’epatite B al polmone di cui soffre e che lo renderebbe vulnerabile all’emergenza sanitaria.

Cesare Battisti, rifiutati i domiciliari

Ma il carcere ha trovato una soluzione interna, dove il 65enne potrà ricevere tutte le cure del caso, e dunque è stata scartata la possibilità di un’uscita. Battisti si trova attualmente nella struttura di Oristano, dove è rinchiuso dallo scorso gennaio del 2019 dopo essere stato arrestato in Bolivia dopo 40 anni di latitanza.

E’ stato condannato per 4 omicidi quando era il leader del Pac, i Proletari armati per il comunismo, nei cosiddetti anni di Piombo. “Fu una guerra giusta ma ora mi scuso con le vittime. Allora, proprio come in tanti, credevo in quegli ideali, nella guerra civile e nella rivolta contro lo Stato”, ha riferito l’uomo ai Pm pochi mesi dopo l’arresto.

Al momento della richiesta Battisti chiese inoltre di poter scontare gli arresti domiciliare presso un’abitazione nel Lazio dove avrebbe potuto ricevere l’assistenza dei suoi parenti. Ma niente da fare: continuerà a scontare l’ergastolo nella prigione sarda.