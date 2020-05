Calcio, Del Piero ricoverato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni. L’ex capitano della Juventus aveva accusato una forte colica renale

Alessandro Del Piero ha trascorso il periodo del lockdown e ora della parziale ripresa, nelle sua casa di Los Angeles. L’ex capitano della Juventus ha diversi interessi economici negli Stati Uniti, oltre ad essere responsabile proprio di una Academy per la società bianconera. A metterlo K.O. nelle ultime ore, però, non è stato il virus ma un più semplice problemi ai reni. Una colica, niente di preoccupante, ma estremamente dolorosa, tanto da richiedere un ricovero d’urgenza in ospedale.

Calcio, Del Piero ricoverato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni

L’ex numero 10 della Juve e della Nazionale italiana ha pubblicato un’immagine di se stesso su Instagram nel dipartimento di emergenza dell’UCLA.

Indossava una maschera, che preoccupava alcuni fan, ma ha rapidamente assicurato che era solo una precauzione.

“Non riesco ancora a credere che qualcosa di solo 3mm di piccole dimensioni possa fare così tanto male“, ha scritto Del Piero.

