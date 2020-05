Brumotti, nuova aggressione durante un servizio per ‘Striscia la notizia’. Questa volta è avvenuta a Milano, dove l’ex campione di di bike trial era pronto a denunciare una delle principali piazze di spaccio del capoluogo lombardo.

Nuova disavventura lavorativa per Vittorio Brumotti. L’aggressione, come La Repubblica oggi in edicola, questa volta è avvenuta a Milano. L’inviato di ‘Striscia la Notizia’ si apprestava a denunciare una delle principali piazze di spaccio della città: piazza di Gorla.

Brumotti aggredito a Milano

Questa volta, però, non c’è stato nemmeno il tempo di avviare le registrazioni. Appena il 39enne è giunto sul luogo con la sua equipe e le telecamere, infatti, l’ex campione di bike trial è stato presto accerchiato e minacciato da alcuni presenti. I quali, non contenti, hanno anche iniziato ad aggredirli lanciando sassi.

Brumotti è rimasto lievemente ferito, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Fondamentale, affinché la situazione non degenerasse, è stato il pronto intervento delle Forze dell’ordine nel frattempo allertate da qualche presente. Le pattuglie hanno poi anche fermato e identificato due ragazzi coinvolti nell’aggressione.

I filmati registrati dall’equipe ora stati requisiti dalla Polizia per identificare tutte le persone coinvolte nell’agguato. Brumotti, che ha rifiutato le cure mediche sul posto, ha assicurato che sporgerà denuncia nei prossimi giorni. L’assalto dovrebbe essere mostrato nei prossimi giorni nel noto programma Mediaset.

Si tratta in ogni caso di una zona a dir poco bollente quella in cui sono avvenuti i fatti. Di recente, per esempio, un aggressione simile avvenne nei confronti di due poliziotti. Nell’occasione, furono addirittura una trentina di residenti della zona che si precipitarono contro una voltante impegnata in un lavoro di identificazione.