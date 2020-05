Questa mattina piazza della Scala a Milano e piazza Castello a Torino sono diventate sedi di proteste da parte di commercianti ambulanti

Da questa mattina, quasi tutte le attività lavorative hanno potuto riaprire. Il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte ha allentato molte misure imposte con l’avvio della Fase 2, garantendo anche maggiori possibilità di spostamento all’interno della propria regione di residenza. Non tutti, però, sono rimasti soddisfatti dalle decisioni prese dal Governo.

Questa mattina, infatti, piazza della Scala a Milano e piazza Castello a Torino sono state occupate da centinaia di commercianti ambulanti. Tra bandiere tricolore, inno di Mameli e striscioni, i proprietari di bancarelle per mercati e fiere hanno deciso di protestare contro il Governo, chiedendo di non essere più invisibili alle decisioni prese. “Chiediamo rispetto“, “Se non moriremo di Coronavirus, ci penserà lo Stato” si legge tra i messaggi esposti di fronte a Palazzo Marino e alla prefettura di Torino.

Ambulanti in rivolta: i motivi delle proteste

Questa mattina, centinaia di commercianti ambulanti hanno preso d’assalto le piazze di Torino e Milano, protestando contro le decisioni prese dal Governo negli ultimi due mesi e mezzo. Le accuse sono quelle di non essere tutelati, di non avere leggi apposite e di dover comunque continuare a pagare. “Nessuno menziona il settore” ha spiegato il presidente dell’Eurocommercio Nicola Zarrella: “Tolgono giustamente Cosap a bar e ristoranti, mentre agli ambulanti nulla“.

Per tenere sotto controllo le manifestazioni, la Digos si è recata sul posto per garantire il distanziamento sociale tra coloro che protestavano. Poco dopo, in piazza della Scala a Milano sono giunte anche sei camionette con scorte di polizia in tenuta antisommossa. La palla passa ora alle delegazioni comunali, che dovranno prendere decisioni sulle eventuali riaperture di mercati e fiere.

