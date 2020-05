A distanza di oltre due anni dall’inizio delle proteste, il premier dell’Albania Edi Rama ha fatto abbattere il Teatro Nazionale albanese di Tirana

Da ormai oltre due anni, in Albania si è discusso delle sorti del Teatro Nazionale albanese di Tirana. Da una parte il governo di Edi Rama, che ha sempre spinto per un suo abbattimento, così da costruirne uno nuovo e più moderno. Dall’altra cittadini e giornalisti, orgogliosi dell’edificio costruito negli anni ’30 dal regime fascista italiano e volenterosi di mantenere in piedi un pezzo della storia dell’Albania.

Alla fine, questa mattina alle prime luci dell’alba una ruspa ha buttato a terra lo storico teatro, facendo scoppiare un’insurrezione tra coloro che difendevano l’edificio e le autorità. Centinaia di cittadini e giornalisti si sono riversati in strada, scatenando guerriglie contro la polizia. La palla passa ora al sindaco di Tirana, che ha annunciato che i lavori per l’edificazione del nuovo teatro partiranno entro la fine del 2020 o all’inizio del prossimo anno.

Teatro Nazionale di Tirana: la vicenda

La storia dietro le insurrezioni per l’abbattimento dello storico Teatro Nazionale dell’Albania parte da lontano. Circa due anni fa, il premier Edi Rama ordinò la demolizione dell’edificio, perché considerato poco stabile e non a norma. Secondo quanto riportato da un giornalista locale, in realtà, vi era un accordo tra privati per costruire sei torri di edilizia residenziale nell’area del teatro. Diverse associazioni sono insorte, decidendo di difendere ad ogni costo l’edificio storico, costruito negli anni ’30 e considerato uno dei 7 luoghi più a rischio estinzione in Europa.

Alla fine Edi Rama, cambiando idea, ha parlato di una demolizione del Teatro per costruirne uno nuovo e più sicuro. A nulla sono servite le opposizioni del Partito Democratico albanese, che ha accusato il Premier di aver firmato un “decreto criminale“. Questa mattina, tutti coloro che hanno lottato per mantenere in piedi il Teatro hanno dovuto mettersi l’anima in pace, vedendo uno dei simboli di Tirana venire raso al suolo.

