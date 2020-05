Arriva anche su WhatsApp Web il tema scuro. Andiamo a vedere come applicare il nuovo tema anche su computer con un semplice trucco.

Da mesi molti utenti hanno chiesto il tema scuro su WhatsApp non solo su iOS ed Android, ma anche sul PC. Infatti sono sempre di più coloro che sfruttano l’app di messaggistica sul proprio laptop a causa di esigenze lavorative, e così hanno avanzato al colosso di Facebook la richiesta di attivare la dark mode anche dal computer.

Detto fatto, con un ennesimo aggiormaneto, l’azienda di Mark Zuckerberg ha deciso di offrire ai propri utenti la versione dark del social anche sul PC. A rivelarlo ci ha pensato il sito di WABetaInfo, da tempo sito che offre in anticipazione tutte le news riguardanti l’app di messagistica. Ad oggi sarà disponibile solamente la versione beta di WhatsApp con tema scuro, ma ben presto sarà possibile usufruire della versione originale. Andiamo quindi a vedere la rapida guida per attivare WhatsApp con tema scuro.

WhatsApp, arriva il tema scuro su Computer: guida per come attivarlo

Andiamo quindi a vedere come attivare il dark theme anche sul computer. Prima di tutto bisognerà accedere a WhatsApp Web, utilizzando il proprio smartphone e il codice QR.

Una volta aperta l’applicazione sul laptop si può applicare il trucco con questi semplici passaggi:

Cliccare sullo schermo con il tasto destro del mouse e successivamente fare click su “ Ispeziona “.

“. Una volta raggiunto la sezione codice della pagina dovrai cercare la sezione “ body class = web “.

“. Raggiunta questa sezione bisognerà selezionare e modificare la stringa inserendo al posto di “ web ” la parola “ dark web “.

” la parola “ “. Premere Invio .

. Infine chiudere la visualizzazione della pagine ed il gioco è fatto.

Visto che però questa è una soluzione provvisoria in attesa dell’uscita dell’aggiormento, una volta usciti dalla versione web di WhatsApp il tema non sarà salvato. Quindi per poter riutilizzare la versione dark sul pc bisognerà eseguire nuovamente questi passaggi.

L.P.

