Vaccino anti Covid-19, Londra ha pronto uno stanziamento pari a 300 milioni di euro per un centro ricerca. Aprirà tra un anno



Vaccino anti Covid-19, in attesa di risposte da altre ricerche e da altre nazioni la Gran Bretagna ha deciso di fare in proprio Il governo ha deciso di investire 93 milioni di sterline (circa 105 milioni di euro). Serviranno ad aprire un centro per la produzione di un vaccino contro il Coronavirus.

In realtà la sua costruzione è già iniziata nella contea dell’Oxfordshire ma sarà aperto soltanto poco prima dell’estate del 2021. In precedenza il governo e gli investitori privati avevano stanziato per questo progetto altri 207 milioni di sterline portando il totale ad oltre 300 milioni di euro. Nelle intenzioni del governo, il centro sarà in grado di produrre un numero di dosi di vaccino sufficiente per l’intera popolazione britannica in soli sei mesi.

Il centro di ricerca servirà anche per sviluppre vaccini contro altri virus, a partiore da quello dell’influenza. Ma come ha sottolienato oggi il premier, Boris Johnson, la ricerca di un vaccino potrebbe non avere successo. E comunque “probabilmente dovremo vivere con il virus ancora per un periodo di tempo. Abbiamo bisogno di trovare nuovi modi per controllare il virus. Faremo tamponi alle persone che hanno sintomi e tracceremo le persone con cui ha avuto contatti e che avrebbero potuto contrarre il virus.

Vaccino, la ricerca congiunta tra Oxford e Pomezia funziona bene



Intanto però la ricerca continua e fa progressi. In particolare quella condotta dal mese scorso su un prototipo di vaccino anti Coronavirus dall’Istituto Jenner dell’Università di Oxford in partnership con l’azienda Advent-IRBM di Pomezia. Una ricerca finanziata dal governo britannico e che sta dando buoni risultati.

Lo ha confermato oggi Alok Sharma (ministro delle Attività Produttive inglese) precisando i primi passaggi. La fase-1 dei dosaggi su tutti i volontari è stata completata questa settimana e se il vaccino dovesse funzionare in modo sicuro sugli uomini, da settembre il colosso farmaceutico AstraZeneca potrà produrre almeno 30 milioni di dosi. Saranno tutte destinate al Regno Unito per una fase successiva di test.

“Dbbiamo trovare un vaccino sicuro ed efficace – ha detto Sharma – e la prima sperimentazione clinica dell’Università Oxford sta progredendo bene. Come Boris Johnson, anche lui ha sottolineato che il vaccino al momento è una speranza. In ogni caso il governo Johnson ha incrementato di oltre 250 milioni di sterline i fondi pubblici messi a disposizione della ricerca sui vaccini in Gran Bretagna dopo l’esplosione dell’emergenza globale Covid-19. Un investimento che gtornerà utile alla popoazione britannivca, ma se dovesse produrre risultati concreti allargherà il suo raggio. E questa al momento è anche una delle ricerche più avanti nella corsa verso il vaccino

