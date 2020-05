Scossa di terremoto in Calabria, com’è la situazione nella punta d’Italia

La Terra continua a tremare, questa volta colpisce la punta d’Italia. L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha rilevato una scossa di magnitudo 2.7 in Calabria, con epicentro a Filadelfia. Piccolo comune di poco meno di 6.000 abitanti in provincia di Vibo Valentia, è stato inquietato da una scossa alle ore 12:58 di oggi 17 maggio.

Non solo la Calabria, la scorsa notte anche Amatrice è stata colpita dal terremoto

Alle ore 3:21 del 13 maggio,l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha rilevato una scossa di magnitudo 2.7 ad Amatrice con una profondità di 12 chilometri.

Il terremoto, visti i parametri, è classificato come “molto leggero”. Infatti, non c’è stato alcun danno a cose o persone. Alcune di quest’ultime non lo hanno avvertito nemmeno. Nonostante ciò, però, c’è sempre un po’ di paura intorno ad Amatrice la quale fu colpita pesantemente nell’agosto del 2016 con il terremoto cosiddetto del “Centro Italia”.