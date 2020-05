In Spagna è stato avvistato un gigantesco squalo di 8 metri poco distante dalla spiaggia di La Mamola, a qualche settimana da un altro avvistamento

Di questi tempi, si sono registrati diversi episodi di animali che, a causa del lockdown per il Coronavirus, si sono riversati in mezzo alla civiltà, occupando vie e strade rimaste vuote. A quanto pare, anche le zone di mare vicino alle spiagge sono tornate ad essere mete gradite da parte di pesci che solitamente si trovavano al largo.

In Spagna, la polizia ha avvertito gli abitanti di La Mamola della presenza di un gigantesco squalo di 8 metri poco distante dalla costa. L’avvistamento, avvenuto ieri mattina, ha lasciato sbigottiti i presenti, che già qualche settimana prima avevano identificato un altro squalo più piccolo. Le immagini sono finite in rete, scatenando i dubbi e la paura da parte degli abitanti. Alcuni hanno ipotizzato che si sia trattato di uno squalo elefante, il secondo più grande al mondo dopo lo squalo balena.

Spagna, squalo a riva: l’avviso della polizia locale

L’avvistamento del gigantesco squalo di 8 metri poco distante dalla spiaggia di La Mamola ha fatto immediatamente scattare l’allarme in Spagna. La polizia locale ha avvisato gli abitanti di non avvicinarsi in nessun modo alla riva, nonostante lo squalo elefante sia un esemplare innocuo e non aggressivo. Anche gli appassionati di kayak, soliti a passare le giornate nella zona specifica, sono stati allarmati della presenza dell’animale.

Secondo alcune voci, la presenza dello squalo a pochi metri dalla riva potrebbe risalire già a diverse settimane fa. Il lockdown ha di fatto reso vuote tutte le spiagge della Spagna, rendendo quasi impossibile identificare il grosso animale. I video dello squalo sono online e stanno facendo migliaia di visualizzazioni, scatenando la paura in chi lo guarda.

