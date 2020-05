Ryanair ha messo a disposizione un numero telefonico gratuito per entrare in contatto con un operatore e fare domanda su rimborsi o una nuove prenotazioni

Come contattare in maniera gratuita la compagnia aerea low cost Ryanair? Tra i vari contatti email e social, esiste anche un numero verde che permette di parlare direttamente con un operatore telefonico. Il recapito telefonico in questione è 02 89980420

Il servizio è attivo:

Lunedì-Venerdì dalle 07:00 alle 20:00

dalle 07:00 alle 20:00 Sabato dalle 08:00 alle 18:00

dalle 08:00 alle 18:00 Domenica dalle 09:00 alle 18:00

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ricette Top, come preparare una deliziosa panna cotta

Ryanair, come contattare l’assistenza: il procedimento

Chiamando il numero 02 89980420, Ryanair offre la possibilità ai clienti di contattare in maniera totalmente gratuita (sia da fisso che da cellulare) il servizio di assistenza della compagnia. Il procedimento da seguire è molto semplice. Una volta partita la chiamata, risponderà una voce automatica che proporrà vari servizi, seguiti da un numero. Digitare in sequenza le seguenti cifre: 0 5 1 1 (al termine della frase pronunciata dalla voce preregistrata).

Completato il processo, la chiamata passerà direttamente ad un operatore telefonico che sarà disponibile per qualsiasi domanda su eventuali rimborsi dei biglietti. Inoltre, l’assistenza mette anche a disposizione la possibilità di effettuare nuove prenotazioni direttamente da telefono, senza doversi recare sul sito di Ryanair.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Estate 2020, Ryanair torna a volare: da luglio 1000 voli al giorno