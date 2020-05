Semplice e gustosa, la ricetta della panna cotta accontenterà ogni palato

La panna cotta è un dolce tipico del Piemonte, ma apprezzato in tutta Italia per la semplicità e la bontà. Prepararla è molto semplice, sarà così come la mangiate al ristorante. Vediamo insieme la deliziosa ricetta.

INGREDIENTI

1/2 litro di panna

100 g di zucchero

100 ml di latte

10 g di colla di pesce

1 stecca di vaniglia

Procedimento per preparare una deliziosa panna cotta

Per iniziare a preparare un’ottima panna cotta, partire facendo ammorbidire la colla di pesce in un recipiente con acqua fredda. In un pentolino, versare il latte e riscaldare, senza portarlo ad ebollizione. Strizzare la colla di pesce ed immergerla nel latte caldo, quindi mescolare.

In una pentola cuocere a fiamma bassa la panna, lo zucchero e la stecca di vaniglia. Mescolare fino a quando non bollirà, a quel punto togliere dal fuoco e versare immediatamente il latte. Mescolare per far amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Per concludere, bagnare con acqua ghiacciata uno stampo, far sgocciolare bene e versare il composto. Tenere in frigo il tempo necessario affinché rassodi.

CONSIGLIO: la panna cotta può essere deliziosa ancora di più se accompagnata da frutti di bosco, caramello o cioccolato.