Pamela Prati ha parlato di Mike Caltagirone. La famosissima show girl è ritornata sul nome che diversi mesi fa ha fatto impazzire mezza Italia.

Pamela Prati è stata oggi ospite di Domenica In, da Mara Venier. La famosissima show girl ha parlato della sua vita, ed in particolare della sua infanzia. In particolare la donna mora ha parlato della difficilissima età in cui, piccola, veniva maltrattata dai vicini e da tutti quelli che le stavano attorno.

La madre, infatti, era una vedova a causa della morte del marito durante la guerra. E lei e tutte le sue sorelle venivano etichettate come “bastarde” da tutti gli altri che non le volevano attorno perché non volevano badare a loro. Da allora il sogno di crescere e stare nel mondo dello spettacolo, che alla fine si è realizzato.

Pamela Prati su Mike Caltagirone: “Ero plagiata, scusatemi!”

Stando davanti a Mara Venier, inevitabilmente, la donna sarda è ritornata a quando, proprio lì, aveva annunciato il matrimonio con uno sconosciuto. “Mark Caltagirone”. “Quella non ero io, si vede che ero completamente plagiata”, ha sostenuto Pamela Prati in diretta nazionale.

“Mi hanno fatto credere che fosse così e mi hanno obbligata a dire quelle cose“. La donna si è emozionata ed è arrossita mentre diceva queste complicate parole, che di certo sono state molto complesse da pronunciare. “Hanno fatto lo stesso, in passato, anche a Michelle Hunziker, Alfonso Signorini e Wanda Ferro“, ha chiuso la donna imbarazzata.

