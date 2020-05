Incendio devasta un’abitazione in provincia di Padova, vittima una donna

E’ successo nella serata di ieri, intorno alle 12:10 quando le fiamme hanno avvolto un’abitazione in via Vicinale Monteortone (Teolo). La casa è di un farmacista di Abano che viveva con i figli e la moglie, una donna di 58 anni tedesca morta nell’incidente. Seppure sembrava un incendio di lieve entità, la donna è stata assalita dalle fiamme e non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata è a disposizione del pm Giorgio Falcone che ne disporrà l’autopsia. Intanto un dettaglio ha fatto scatenare diverse perplessità.

Incendio a Padova, incidente o suicidio?

Potrebbe non trattarsi di un incidente: quando la caserma ha ricevuto l’allarme e si è precipitata sul posto, ha trovato un ostacolo sulla via per la casa della famiglia. Un trattore era dinanzi all’ingresso della villa ed ha fatto tardare – seppure di poco – i soccorsi.

Il cadavere è stato ritrovato nella stanza da bagno. Al momento dell’incendio nella casa c’era soltanto la donna, il marito ed i figli erano fuori casa. Le indagini sul caso proseguono, intanto l’abitazione è stata messa immediatamente sotto sequestro.