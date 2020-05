Sarà una domenica che vedrà un meteo segnato dal sole. Migliora leggermente la situazione al Nord, anche se persisterà alcune piogge isolate.

L’anticiclone africano è pronto a tornare protagonista sulla penisola. Il grande flusso di aria calda, proveniente dal continente africano, farà invasione nella penisola, portando con sè la sua aria rovente.

Infatti la prossima settimana avremo solamente un preludio di quella che sarà l’estate nella nostra penisola. Secondo gli esperti sarà una stagione estiva a dir poco rovente, facendo segnare temperature simili all’estate del 2003 (una delle più roventi di sempre). A quasi un mese dalla fine della primaverà, iniziano a scaldarsi i termometri ed avremo solamente un assaggio di quella che sarà la prossima estate.

Durante questa domenica però continuerà a persistere qualche temporale. Infatti mentre al Sud il meteo continuerà a vedere protagonista il sole, al Nord avremo ancora qualche temporale sparso su tutto il settore settentrionale. Andiamo quindi a vedere che giornata avremo dal punto di vista meteorologico sulla nostra penisola.

Meteo, ancora sole al Sud; qualche pioggia sparsa al Nord

Ancora una volta avremo una giornata confusa dal punto di vista psicologico. Infatti al Sud il sole continuerà ad essere protagonista, con le temperature che schizzeranno in cielo. Mentre invece salendo verso le regioni settentrionali troveremo sempre più velature. Così al Nord troveremo ancora qualche temporale sparso. Andiamo quindi a vedere la situazione sulla penisola, analizzando i tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una grande variabilità fin dal mattino. Infatti già dalle prime ore del mattino avremo qualche isolato e residuo fenomeno, con piogge che colpiranno la Lombardia, il Trentino Alto-Adige ed il Friuli Venezia Giulia. Nonostante le residue precipitazioni, le temperature aumenteranno con massime che si aggireranno intorno ai 25 e 28 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo un meteo in miglioramento. Qui già si farà sentire il flusso anticiclonico, con tempo sereno sui quasi tutte le regioni. Ma attenzione, perchè in Abruzzo persisterà ancora qualche pioggia residua dal mattino, ma che andrà a dissolversi in giornata. Le temperature risulteranno stazionarie con massime tra i 26 ed i 30 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia al mattino avremo ancora qualche nube nel cielo. Ma con l’evolversi della giornata il caldo esploderà su tutto il meridione. Avremo così una giornata caldissima su tutta la penisola con temperature al di sopra della media stagione. Infatti le temperature continueranno ad aumentare, con massime che andranno dai 28 ai 33 gradi.

L.P.

