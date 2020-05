A soli 54 anni è morta l’attrice del cinema indipendente Lynn Shelton dopo una malattia sconosciuta del sangue

A soli 54 anni muore la famosa attrice del cinema indipendente, Lynn Shelton. A comunicare il decesso, avvenuto lo scorso venerdì 15 maggio, è stato l’agente Adam Kersh ed a confermare il compagno Mark Maron. La donna era affetta da una malattia del sangue di cui, però, non si sanno i dettagli.

Lynn Shelton, film e carriera

Inizialmente la carriera inizia come attrice e fotografa e si fa apprezzare per film a basso budget, poi continua come regista. Ha diretto “Humpday – Un mercoledì da sballo” e la serie tv “Little Fires Everywhere” che venerdì prossimo sarà disponibile su Amazon Prime Video. Per la tv ha diretto episodi di “Mad Men”, “Fresh Off the Boat”, “The Mindy Project”, “Glow” ed altri.

“Vorrei che avessimo fatto di più insieme perché la sua illimitata energia creativa e il suo spirito contagioso non avevano eguali. Mi ha reso migliore ed è una perdita tragica”, afferma il collega Duplass.



