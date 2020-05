Tragica morte in Israele. L’ambasciatore della Cina, Du Wei, è stato trovato senza vita nella sua casa di Herzliya. La polizia indaga sul caso.

Una tragica quanto misteriosa morte ha scosso il popolo cinese nell’ultima ora. Infatti è morto l’ambasciatore della Cina Du Wei, delegato cinese in Israele. Secondo quanto riportato dai media locali, l’ambasciatore è stato trovato morto nella sua abitazione ad Herzliya, città a nord di Tel Aviv capitale israeliana.

L’ambasciatore Du Wei aveva appena 57 anni ed aveva fatto il suo ingresso in Israele solamente lo scorso marzo. Un arrivo che non fece piacere al popolo Israeliano, visto che l’ambasciatore arrivò nel paese in piena crisi sanitaria, causata dalla pandemia del Coronavirus.

Muore l’ambasciatore della Cina Du Wei, la polizia indaga

Prima di arrivare in Israele, Du Wei aveva svolto il compito di ambasciatore in Ucraina. Dopo aver completato i mesi a Kiev, il governo cinese aveva deciso di affidargli il ruolo nell’ambasciata israeliana. Stamattina, però, la tragica quanto misteriosa morte ha colpito la potenza cinese.

In questi momenti la polizia israeliana sta indagando sulla sua morte. Ancora non trapela nessuna notizia sul suo decesso, anche se cresce il mistero. Infatti potrebbe scoppiare una vera e propria teoria del complotto sul caso, visto i rapporti di amicizia tra il governo israeliano e quello degli Stati Uniti.

Nell’ultimo mese, infatti hanno fatto scalpore le pesanti accuse di Trump nei confronti della Cina. Infatti il tycoon continua ad insistere sulla creazione del virus in laboratorio. Nonostante Trump continui ad insistere sulle responsabilità della Cina, l’esperto virologo Anthony Fauci sostiene che il virus sia naturale.

Vedremo se nelle prossime ore il governo Cinese attaccherà gli Usa o se deciderà di adottare una linea più diplomatica rispetto a quella statunitense.

