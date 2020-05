Oggi domenica 17 maggio è la Giornata Internazionale contro l’omofobia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte hanno voluto lanciare un messaggio

Come ogni anno, il 17 maggio è la Giornata Internazionale contro l’omofobia. Con un messaggio pubblicato sul sito del Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto a spendere due parole a riguardo. “Necessario contrastare le discriminazioni di ogni genere e promuovere la conoscenza di tutti i problemi che ne derivano” si legge nella nota.

Il presidente della Repubblica ha voluto ricordare come: “L’omofobia, la transfobia e la bifobia ledono gravemente ai diritti umani, quei diritti protetti dalla Costituzione e dall’ordinamento internazionale“. Sergio Mattarella ha poi sottolineato l’importanza che lo Stato ricopre in questo senso. Deve garantire la libertà di comportamento e di espressione a tutti i cittadini, di qualsiasi orientamento sessuale.

In conclusione, una condanna ai tanti episodi di violenza che si registrano ogni giorno: “In una società libera ognuno deve esprimersi come vuole, non deve adattarsi per sfuggire a violenze e derisioni“.

Giornata contro l’omofobia, le parole del premier Giuseppe Conte

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, anche il premier Giuseppe Conte ha lanciato un messaggio contro le discriminazioni di ogni genere. “Mi accodo a quanto detto dal Presidente Mattarella e ricordo che discriminare una persona per il suo orientamento sessuale va contro la Costituzione” scrive il premier, sottolineando come: “Viene calpestato il diritto di uguaglianza e della dignità di una persona“.

Più avanti, si legge nel post di Facebook di una proposta del premier rivolta a tutte le forze politiche in Italia: “Bisogna puntare ad una legge contro l’omofobia” aggiungendo che: “Serve sensibilizzare le persone su un tema così delicato. La violenza e la discriminazione derivano da una lacuna di tipo culturale”.

