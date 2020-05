Le Gif ora diventano di proprietà di Facebook. La notizia è ufficiale: Mark Zuckerberg e soci hanno acquisito il sito Giphy. Ecco che novità ci saranno adesso per la nota piattaforma web.

Facebook ingloba Giphy. Dopo l’indiscrezione giunta in tempi non sospetti, ora c’è anche l’ufficialità attraverso il blog dello stesso social network: nuovo affare per Mark Zuckerberg e soci.

Gif, Facebook compra il sito Giphy

Così il noto sito web, generatore di Gif grazie ai migliaia di contenuti pubblicati direttamente dagli utenti interessati, è diventato di proprietà del colosso blu. Le Gif, ovvero Graphics Interchange Format, sono delle immagini animate colorate che stanno diventando sempre più di tendenza nella comunicazione social.

L’investimento – svelano alcuni media statunitensi – ammonterebbe a circa 400 milioni di dollari. Facebook fa sapere che dal punto di vista tecnico del sito non cambierà niente: le Api rimarranno attive, i partner potranno continuare ad essere parte del progetto e soprattutto la piattaforma continuerà ad essere accessibile a tutti gli utenti che vorranno creare delle immagini ad hoc.

Potrebbe interessarti anche —-> Android, 8 app pericolose da cancellare subito

Il problema, semmai, potrebbe subentrare per alcuni riferimenti come Twitter, Pinterest, Slack, Reddit e TikTok che anche si stavano affidando a questa novità. Cosa succederà adesso? Resteranno favorendo un potenziale competitor, oppure declineranno l’invito ma perderanno un’importante componente finora messa a disposizione degli utenti? La sensazione è che Facebook, ancora una volta, abbia fatto scacco matto.