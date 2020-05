Fase 2, ecco i divieti ancora in piedi nonostante la riapertura generale. Abitudini come le partitelle tra amici, le maxi cene in casa e le feste saranno ancora da dimenticare.

Addio all’autocertificazione, riapertura quasi totale dei negozi e possibilità di rivedere gli amici. Sono state queste le principali novità annunciate ieri dal Premier Giuseppe Conte. Scenari che lasciano pensare quasi a un ritorno alla normalità, ma in realtà sono ancora tanti i divieti vigenti e che dureranno ancora un po’.

Fase 2, ecco i divieti ancora presenti

Come evidenzia La Repubblica oggi in edicola, per esempio non sarà possibile rivedersi con gli amici per le classiche partitelle infrasettimanali. Così come sono da depennare tanti attività in spiaggia che un tempo ritenevamo comuni e scontate: dal beachvolley ai teli legati in comitiva passando per le attività collettive come balli e giochi di gruppo.

Tutto da dimenticare in vista di questa estate inedita. Servirà ancora tempo per rivederci in uno stadio che sia per una partita o un concerto e al momento non sono consentiti corsi di zumba o simili in palestre. Così come va dimenticata la movida fuori ai locali più noti della città. Anche nelle stesse case ci sono delle limitazioni: le feste, infatti, saranno vietate così come pranzi o cene con tante persone tra cui anche parenti.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, spunta un indizio per riconoscere i contagiati

La regola base è sempre la stessa: no agli assembramenti. Dunque si potrà incontrare o ospitare chiunque purché il numero sia ristretto e permetta di mantenere le famose distanze di sicurezza. Da rimandare anche le tavolate in pizzeria con gli amici, dal momento che ogni locale potrà ospitare su un tavolo un massimo di 6 persone.

Nel mirino delle Istituzioni ci saranno in particolare i giovani con la movida notturna. Se non si riuscirà a contenere le pericolose folle in vari luoghi, i rispettivi sindaci – rivela il quotidiano – avranno la possibilità di chiudere luoghi come piazze, parchi e spiagge. Ma si spera nel buonsenso generale senza soluzioni drastiche.