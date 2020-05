Alla vigilia delle riaperture della fase 2, il governatore della Campania Vincenzo De Luca torna a farsi sentire con il governo. La Regione non firma l’accordo

Da domani in Italia comincerà a tutti gli effetti la fase 2, con la riapertura di quasi tutte le attività produttive e commerciali. Molti governatori delle Regioni hanno firmato l’accordo con lo Stato sulle linee guida da adottare per la ripartenza del 18 maggio, ma a fare un passo indietro è il presidente della Campania, Vincenzo De Luca. “Non ho sottoscritto l’intesa Stato-Regioni – ha dichiarato De Luca alla trasmissione ‘Mezz’ora in più‘ di Lucia Annunziata su Rai Tre – alcuni media pensano che si stata condivisa da tutti ma non è così“. Secondo il governatore della Campania “su alcune norme sanitarie generali deve intervenire il Ministro della Salute, il Governo non può scaricare a noi le responsabilità“.

Per De Luca, dunque, non ci sono ancora le condizioni per emettere l’ordinanza con la quale accogliere le nuove misure di sicurezza da adottare a partire da domani. “C’è un clima di grande confusione, domattina noi non apriremo ne bar, ne ristoranti e pub. Parleremo con le categorie economiche per avere maggior chiarezza sui sistemi di sicurezza“. Il governatore della Campania afferma di non aver ancora deciso sulla riapertura dei confini della sua Regione: “Il 3 giugno liberi tutti? Io deciderò la sera del 2, valutando la situazione epidemiologica reale“. Infine l’attacco alla sanità pubblica italiana: “La Campania è la regione che riceve meno risorse dal fondo sanitario nazionale, ogni anno ci vengono derubati 300 milioni di euro dallo Stato“.

