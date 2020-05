Facebook è stata invasa dagli avatar. Ancora non hai il tuo? Ecco come farlo

Sicuramente vi sarà capitato, girando sulle vostre bacheche Facebook, di vedere amici con un proprio avatar. Cos’è un avatar? La piattaforma social di Mark Zuckerberg ha messo a disposizione delle mini rappresentazioni di sé stessi, formato cartone animato.

In competizione con i popolari avatar di Bitmjoji, ma differenti dai Memoji di Apple, ecco come creare un avatar tutto tuo.

Facebook, come creare il proprio avatar

Per ottenere l’avatar ufficiale di Facebook, e non uno dei tanti cloni presenti su Facebook, devi toccare le tre linee orizzontali nell’angolo in basso a destra dello schermo se stai utilizzando l’app mobile di Facebook.

Questo farà apparire la pagina del menu. Scorri verso il basso la pagina Menu fino a visualizzare “Vedi altro”, quindi fai clic sulla freccia giù. Qui è dove vedrai l’opzione “Avatar”.

Vedrai una pagina intitolata “Ottieni adesivi per te: condividi i tuoi adesivi personalizzati con gli amici”. Fai clic su Inizia e divertiti creando il tuo avatar.