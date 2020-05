Un volo di qualche metro, dal terzo piano di casa ad Arezzo è stato fatale per il figlio di Michele Bacis

Notte drammatica ad Arezzo dove il figlio di Michele Bacis è caduto dalla finestra del terzo piano. Poco dopo le 22 “un tonfo sordo”, dicono i vicini di casa. Il bambino è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale San Donato di Arezzo.

I soccorsi avevano anche allertato l’elisoccorso Pegaso per un eventuale trasporto del piccolo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ma non è servito. Il volo dal terzo piano è stato fatale per il piccolo di casa Bacis. Non è chiaro cosa ci facesse e perché si è sporto dalla finestra, sulla vicenda sta indagando la polizia.

Chi è Michele Bacis

Michele Bacis, bergamasco classe ’79 è stato un difensore ed attualmente allenatore di calcio. E’ cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, ma ha esordito con la Triestina con cui è rimasto per 4 anni. Fiorentina, Arezzo, Genoa, Avellino, Cremonese, Monza, Paganese, fino al 2010 dove ha appeso gli scarpini al chiodo con l’Arezzo.

Ha poi intrapreso la carriera da allenatore, il verde del campo è la sua passione, non poteva rimanere senza. Per la stagione 2011/12 viene ingaggiato dall’Atletico Arezzo, classificandosi secondo nella LND.