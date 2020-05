Diletta Leotta anche quest’oggi non manca di stupire i suoi fan con le sue curve mozzafiato e tutto grazie ad una…storia

Anche oggi Diletta Leotta ha deciso di far impazzire il web ed i milioni di suoi ammiratori che aspettano sempre suoi video o scatti su Instagram per ammirarla. La quarantena, come ben sappiamo, ha obbligato tutti a non poter fare attività motorie all’aperto e solo negli ultimi giorni le restrizioni in tal senso stanno diminuendo. La bella giornalista, nonostante la giornata non particolarmente soleggiata, ha deciso di sfruttare l’occasione e pubblicare una video storia intenta a fare jogging.

Diletta Leotta, jogging bollente per Milano – VIDEO

La Leotta si è “armata” di mascherina, la quale ricordiamo dover essere obbligatoria, di una felpa con cappuccio ed short leggings per la sua corsetta abitudinaria. A colpire, dal video, i milioni di fan sono però le curve del lato b che il pantaloncino mette in risalto. Qualcosa, però, va poi storto perché nella storia successiva mostra di essersi sbucciata il ginocchio, ma niente di grave per fortuna.

