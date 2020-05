Morto per un incidente con lo snowboard sul Mount Dolent, a Courmayeur: ancora sconosciuta l’identità della vittima. I dettagli

Un gravissimo incidente è avvenuto questa mattina, poco prima delle 10, sul Mount Dolent a Courmayeur, è costato la vita ad uno snowboarder. Della vittima si sa soltanto che è un 27enne svizzero, di Berna, ma non è ancora stata accertata l’identità. L’impatto mortale si è verificato a circa 3.800 metri di altitudine e sul posto sono sopraggiunti gli operatori del Soccorso Alpino valdostano, insieme al medico rianimatore e all’equipaggio dell’elisoccorso.

Purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare e il medico ha potuto solamente constatarne il decesso. Sul posto è arrivato anche il Sagf (la Scuola alpina della guardia di finanza) per effettuare l’identificazione e riconoscimento. Con snowboarder morto c’era anche un’altra persona che ha chiamato i soccorsi, che però non ha avuto necessità di cure sanitarie. Da quanto di apprende dalle prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo a piedi il versante sud della montagna ed è precipitato. Fatali le gravi ferite riportate nella caduta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incidente a Verona, muore motociclista: una donna in gravi condizioni