L’ex presidente degli USA, Barack Obama, ha attaccato la gestione dell’epidemia da coronavirus da parte di Donald Trump

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, è stato protagonista di un intervento ad una cerimonia di laurea di studenti afroamericani. Per l’occasione, ha deciso di attaccare la gestione di Donald Trump e dei suoi collaboratori in merito all’epidemia da coronavirus.

“Non fanno neanche finta di sapere quello che fanno”, ha tuonato. Poi spiega come questa situazione abbia alzato il sipario sul fatto che molti degli uomini che comandano sono sostanzialmente impreparati. Un attacco che non è diretto, ma lascia intendere pienamente il destinatario. Il problema alla base, secondo Obama, è che molti adulti agiscono come i bambini piccoli facendo ciò che è bello e riesce facile. Per tale motivo, appunto, le cose vanno molto male.

Intanto, negli Stati Uniti, per quel che riguarda le ultime 24 ore, si registra un nuovo record negativo. Sono infatti 26.060 i nuovi casi da coronavirus e le vittime 1224. Secondo i dati che rilascia costantemente la Johns Hopkins University, sono almeno 1.467.884 le persone contagiate dal coronavirus e almeno 88.754 quelle morte per questa causa.

