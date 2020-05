Coronavirus: dipendente storico muore di a 54 anni, l’azienda assume la moglie rimasta sola con tre figli. La storia toccante arriva dalla Lombardia, da Bellusco.

Il capofamiglia muore a soli 54 anni di coronavirus, l’azienda assume la moglie rimasta sola con tre figlia. La storia toccante arriva dalla Lombardia, da Bellusco in provincia di Brianza. Riguarda la Lei Tsu, attività di torcitura dove la vittima lavorava fin dagli anni Ottanta.

L’uomo, Erminio Misani, era conosciuto da tutti nel paese di 7 mila abitanti e profondamente stimato all’interno dell’azienda. Poi l’infezione a fine marzo, la corsa in ospedale e una tragedia consumata in poche ore nonostante la giovane età.

Coronavirus, azienda assume la vedova di un ex dipendente deceduto

“Ho telefonato ad uno dei titolari della Lei Tsu, Benedetto Terragni perché era doveroso avvisarlo. Erminio lavorava da loro da 30 anni, per lui era come una seconda famiglia”, racconta la vedova ai microfoni de La Repubblica. Ed è stato proprio quell’avviso a far scattare la scintilla tra i vertici della storica azienda tessile: perché non assumere proprio lei?

Il tutto è stato definito velocemente in una videochiamata tra i dirigenti la sera stesso dell’avviso. Poi la telefonata il giorno dopo alla donna: “C’è un posto per te in azienda, Michela. Puoi iniziare quando te la senti”. Ed effettivamente Michela – questo il nome della signora – inizierà il primo giugno.

Inevitabile lo stupore della donna: “Quando l’ho sentito sono rimasta senza parole. Sono stati giorni tremendi, mi sembrava che tutto mi fosse crollato addosso, e questo gesto è di un’umanità immensa, che ci aiuta concretamente”.

Ma tale atto, riferisce Benedetto Terragni, era in realtà doveroso in memoria della persona andata via così precocemente: “Erminio è stato con noi per anni, ha aiutato l’azienda a crescere, anche per noi è stata una perdita tragica. Assumere Michela è stato un gesto per ricordarlo degnamente e per aiutare coi fatti la sua famiglia”.

