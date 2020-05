Coronavirus, rischio nuova ondata in vista di questa riapertura per la fase 2. A ribadirlo è anche Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico.

Riaprire significa tornare a vivere (o forse, sopravvivere) ma anche esporsi nuovamente al contagio. A ribadirlo, dopo l’ammissione del Premier Giuseppe Conte di ieri sera in diretta, è anche il dottor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico.

Coronavirus e la Fase 2: l’avviso dallo Spallanzani

Servirà cautela in questa delicatissima fase 2. Attenzione e buonsenso per non riprofondare nella morsa della pandemia e subire danni ancor più ingenti dei recenti. “Adesso bisogna fare attenzione alla seconda ondata”, riferisce il professore intervistato da La Repubblica oggi in edicola.

Da lunedì ci sarà praticamente un rilancio vigoroso dell’economia italiana, con la riapertura di quasi tutte le attività e gli esercizi finora fermi per normativa. Un mix pericoloso per l’equilibrio della curva epidemiologica: “Tante riaperture tutte insieme portano con sé il rischio che l’epidemia riparta”.

La matematica incombe su tutti noi come una spada di Damocle: “Più persone in giro, più contatti sui mezzi pubblici e nei negozi, nelle aziende e al ristorante rendono fondamentale il rispetto delle misure di prevenzione. Altrimenti nel giro di poco tempo ci troveremo a chiudere di nuovo tutto”.

E fermarsi una seconda volta, evidenzia l’esperto, rischierebbe di sarebbe un contraccolpo smisurato per un popolo italiano già provato sotto vari aspetti: “Il rischio è che la diffusione del virus riparta, potremmo avere una ripresa dei contagi anche a breve. Una ripresa dell’infezione sarebbe pericolosa, perché ingenererebbe negli italiani un senso di sconforto, di impotenza e anche sfiducia nel sistema”.

Determinanti saranno il rispetto delle misure e le segnalazioni immediate delle Regioni al Governo: “Dobbiamo avere ben chiaro che è fondamentale il monitoraggio dalla situazione, che deve essere fatto con la massima attenzione ai dati. Questi debbono essere affidabili, tempestivi e disponibili per tutti con il massimo livello di dettaglio. Saranno queste le basi di un nuovo patto nel Paese per il controllo della malattia”.

