Il coronavirus potrebbe essere fiutato dai cani? E’ questo quello stanno cercando di capire due istituti britannici che hanno già avviato un esperimento con un budget statale di ben 500 mila sterline.

Il fiuto e l’istinto dei cani per scovare il coronavirus. E’ questa l’ultimissima idea giunta in Gran Bretagna per fronteggiare l’attuale pandemia. Un esperimento già avviato e per il quale – riferiscono i media locali – il Governo ha stanziato un budget di ben 500 mila sterline.

Coronavirus, esperimento con i cani in Gran Bretagna

Il progetto porta la firma del London School of Hygiene Tropical Medicine e della Durham University, in collaborazione con l’ente benefico Medical Detection Dogs. Sono sei i cani al momento inclusi in questa sperimentazione, tra cui Labrador e Cocker Spaniel in particolare.

Il loro compito è chiaro: fiutare e riconoscere eventualmente uno stesso odore in tutte le persone positive. Il tutto in base ad alcuni campioni tra persone sane e non che gli studiosi sottoporranno a questi esemplari. I cani prescelti per il momento saranno sottoposti a un addestramento intenso, ma solo in presenza di forti conferme scientifiche verranno effettivamente utilizzati in tal senso.

Ciò che fa ben sperare i britannici sono le capacità dei cani nel fiutare già alcune malattie come alcuni tipi di tumori o la malaria. Ma se questa capacità sia applicabile anche per il Covid-19, è tutto da verificare. Le Istituzioni nel frattempo sono state già chiare: senza conferme assolute, non verrà utilizzata tale tecnica col rischio di fare solo ancor più confusione.

