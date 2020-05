Dal mese prossimo via ai centri estivi organizzati da strutture come oratori, ludoteche e scuole: ci saranno però delle linee guida ben precise da rispettare

Da domani 18 maggio sarà possibile fare attività all’aperto per bambini con la presenza di operatori esperti. Dal mese prossimo poi potranno partire dei veri e propri centri estivi organizzati dalle strutture interessate. Vi saranno delle linee guida ben precise da rispettare, ma era necessario concedere questa possibilità a bambini ed i loro genitori. Si vuole dare il diritto alla socialità ed al gioco, come spiegano nel documento stilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri insieme al Comitato tecnico-scientifico ed il dipartimento delle politiche per la famiglia.

LEGGI ANCHE—> Fase 2, dalle feste alle partitelle: ecco i divieti ancora in vigore

Centri estivi, tutte le regole da seguire

Le strutture, per vedere approvata la possibilità di fare un centro estivo, dovranno essere dotati di ampi spazi e permettere anche attività all’aperto che si discostino, quindi, da quelle simili alla didattica che si svolge durante il calendario scolastico. La giornata, spiegano nel documento, dovrà essere distesa e piacevole. Ci saranno poi degli aspetti fondamentali senza il cui rispetto, non sarà possibile alcunché.

Accessibilità

Per quanto riguarda l’accessibilità dei bambini, prima di iscriverli ad un centro estivo, andrà valutata con l’aiuto del pediatra la condizione di salute. Le strutture invece dovranno organizzare il tutto rispettando l’omogeneità e quindi dividendo i gruppi in fasce d’età che dovrebbero essere così ripartite: 3-5 anni, 6-11 anni e 12-17 anni. Dato che, si presuppone, vi sia un altissimo numero di domande, andranno esaminati dei criteri di priorità per “assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro”. Un’eventuale graduatoria terrà conto anche della disabilità del minore.

Numero massimo di gruppi

Cosa importante sarà il distanziamento sociale e quindi, vien da sé, che i gruppi di gioco dovranno essere ripartiti in piccoli numeri. Negli spazi chiusi, si raccomanda, di tenere aerata la zona. Il rapporto tra operatori e bambini sarà così suddiviso: dai 3 ai 5 anni vi sarà un adulto ogni 5 bambini. Per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un adulto ogni 7 bambini. Per quel che riguarda gli adolescenti (dai 12 ai 17 anni), un adulto ogni 10 .

Norme igieniche

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all’uso delle mascherine, le quali saranno obbligatorie. Si ricorda inoltre di non tossire senza protezione, mantenere il distanziamento fisico, pulire le superfici spesso ed i bagni dopo ogni utilizzo con diverse disinfezioni giornaliere. Stesso discorso per le attrezzature. Attenzione alla condivisione di posate e bicchiere. Vietate, ovviamente, attività che comprendano assembramenti di più persone come le feste con i genitori.

Entrate ed uscite

L’ingresso, onde evitare assembramenti, sarà scaglionato a 5/10 minuti di distanza. All’esterno vi saranno delle persone addette all’accoglienza per evitare che dei genitori possano entrare all’interno delle strutture.

Quando possibile, saranno differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita. Minori e operatori dovranno lavarsi le mani con acqua e sapone o con gel igienizzante (da tenere fuori dalla portata dei bambini) prima di entrare ed uscire. Sarà misurata anche la temperatura corporea.

Disabilità

Particolare attenzione attenzione e cura saranno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per bambini affetti di disabilità. In tal caso cambia anche il rapporto numerico che deve essere potenziato con un operatore per ogni bambino o adolescente.

LEGGI ANCHE—> L’Italia riparte, riaprono bar, parrucchieri e negozi: cosa si potrà fare