Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è lontano dal Milan: a svelare la sua prossima destinazione ci ha pensato l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic

In attesa di capire se e quando il campionato di Serie A possa ricominciare, i grandi giocatori e i club guardano anche alla prossima stagione e al calciomercato estivo. Uno dei nomi più gettonati nella prossima sessione di compravendita sarà Zlatan Ibrahimovic, tornato al Milan a gennaio, ma la permanenza in rossonero appare complicata. A quasi 39 anni l’attaccante svedese non ha ancora alcuna voglia di smettere e, in caso di divorzio con i milanesi, sta già valutando le ipotesi di trasferimento. A dare un indizio in più sul futuro di ‘Ibra’ ci ha pensato il suo amico Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna.

Milan, addio Ibrahimovic: Mihajlovic svela il futuro dello svedese

“Ibrahimovic mi ha chiamato qualche giorno fa, sicuramente lascerà il Milan” sono le parole pronunciate da Mihajlovic ad un talk show di una televisione serba ‘Vece sa Ivanom Ivanovicem‘. Il tecnico del Bologna, che già lo scorso inverno aveva cercato di convincere lo svedese a vestire la maglia rossoblù, svela indicazioni più precise: “Vedremo cosa deciderà in estate, potrebbe venire da noi o tornare in Svezia. L’anno prossimo il Bologna vuole lottare per raggiungere l’Europa”. Se non dovesse restare in Italia, in patria lo aspetta l’Hammarby, club di cui è azionista e con il quale è tornato ad allenarsi qualche settimana fa. Ma le parole del tecnico felsineo avranno già solleticato la fantasia dei tifosi bolognesi, che potrebbero vedere il fuoriclasse di Malmoe giocare al ‘Dall’Ara‘.

