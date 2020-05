E’ nato da pochi giorni il Bonus Vacanze. Andiamo a vedere come utilizzare i 500 euro di bonus offerto dal governo alle famiglie italiane.

E’ nato da poco il Bonus Vacanze per le famiglie italiane con reddito al di sotto dei 40mila euro, eppure la misura stanziata dal Governo Conte già fa discutere e non poco. Infatti il contributo di 500 euro per le spese sostenute per soggiorni su campo nazionale (villaggi, bed & breackfast e campeggi) dovrebbe essere anticipato dagli albergatori e poi essere restituito sottoforma di credito d’imposta.

Il Bonus stanziato da Giuseppe Conte si dividerà in base alla numerosità del nucleo familiare. Saranno disponibili 500 euro per le famiglie composte da 3 o più soggetti, 300 euro per le famiglie con due persone e 150 euro per le famiglie mononucleari. Il contributo potrà essere speso a partire dal 1 luglio 2020.

Per quanto riguarda il bonus, l’80% sarà uno sconto diretto sulla fattura elettronica emessa da qualche struttura ricettiva. Mentre invece, il restante 20% sarà una detrazione dall’imposta sul reddito. Gli albergatori però sono dubbiosi sul bonus vacanze, visto che gran parte del bonus sarà anticipato dalle strutture e successivamente restituito sottoforma di credito di imposta.

Bonus Vacanze: le posizioni di Booking, Airbnb e della Codacons

Subito dopo la misura presa dal premier Giuseppe Conte sono state diverse i commenti che arrivano dalle piattaforme online. La prima a reagire sul provvedimento è stata Booking. Infatti il country manager per l’Italia, Alberto Yates ha giudicato positivo per il turismo l’intervento del governo. Yates però ha espresso tutto il suo dispiacere per le persone che prenotano e pagano immediatamente sui portali online.

Sulla discriminazione riguardante le piattaforme online, è intervenuto anche Giacomo Trovato, country manager di AirBnb per Italia ed Sud-Est Europa. Infatti Trovato si è augurato che l’esclusione delle piattaforme online venga eliminata successivamente. Sempre il country manager di AirBnb ha concluso augurandosi che il bonus venga sostituito con un voucher da distribuire in tutte le strutture ricettive ed alloggi ad uso turistico.

Infine in merito è intervenuto anche il Codacons. Infatti per l’associazione il Decreto Rilancio deve valere per tutte le strutture turistiche indipendentemente dalle modalità di prenotazione e quindi esteso anche alle piattaforme digitali. Infatti per il codacons escludere i siti online significherebbe danneggiare i consumatori.

L.P.

Per altre notizie sulla Cronaca Italiana, CLICCA QUI !