In Belgio, medici e infermieri hanno deciso di organizzare una protesta e voltare le spalle all’arrivo del premier Sophie Wilmès

L’emergenza Coronavirus ha fatto arrivare il Belgio a quota 9mila vittime, e il numero sembra destinato a salire. Medici e infermieri continuano a lavorare giorno e notte per salvare più vite possibili, ma potrebbe non bastare. I pochi fondi messi a disposizione della sanità pubblica dal Governo, hanno spinto il personale ospedaliero ad una clamorosa rivolta.

All’arrivo del premier Sophie Wilmès in un ospedale di Bruxelles, infatti, l’intera squadra di medici ed infermieri della struttura ha deciso di voltare le spalle in segno di protesta. Un gesto volto a dimostrare l’insoddisfazione della categoria, obbligata a lavorare in condizioni non ottimali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Obama all’attacco di Trump: “Non sa quello che fa”