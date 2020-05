Autocertificazione 18 maggio: il ministeri dell’Interno ha pubblicato il modulo ufficiale. Ecco chi deve ancora compilarlo

Autocertificazione 18 maggio: da domani parte una terza fase in Italia, anche se in realtà è soltanto un’evoluzione della seconda. Ma a fronte di una maggiore libertà, certificata dal nuovo Decreto del governo, c’è una costante per tutti. La dichiarazione per gli spostamenti non sparirà, almeno sino al 3 giugno, anche se in forma più ridotta.

Il principio è quello di concedere maggiori spazi alla libertà personale. In pratica ognuno potrà incontrare le persone che vuole, muovendosi con mezzi pubblici e privati . Ma fino al 2 giugno tutti dovranno rimanere entro i confini della loro regione, mentre gli spostamenti intraregionali saranno concessi solo fra due settimane.

Chi volesse farlo, dovrà avere con sè il modulo di autocertificazione, giustificando i motivi di salute, lavoro o urgenza. E il modulo di autocertificazione dovrà essere mostrato in caso di eventuale controllo. Tra i motivi di necessità non rientra quello della visita ai congiunti. Quindi se i propri genitori abitano in una regione diversa da quella in cui si risiede, non sarà ancora possibile andarli a trovare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fase 2, Conte: “Stop all’autocertificazione. Ecco il programma delle riaperture”

Nuova autocertificazione dal 18 maggio, come si compila a e chi tocca



La nuova autocertificazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione cge dimostra le necessità citate. I trasgressori rischiano un’ammenda che va da un minimo di 400 euro fino 3000 euro.



Vediamo come compilare l’autocertificazione in vigore da lunedì 18 maggio