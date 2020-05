8 app pericolose da cancellare immediatamente su tutti i cellulari: nuovo allarme per i dispositivi Android. Si tratta di app contenenti un virus che punta alla violazione di una serie di dati personali.

Purtroppo si aggiorna il listino delle app pericolose da cancellare immediatamente sui dispositivi Android. Google Play, infatti, continua ad essere terra di conquista per hacker che riescono a inserire degli invisibili cavalli di troia che avvelenano il sistema.

8 applicazioni pericolose da cancellare

E’ stata Kaspersky, società di sicurezza elettronica, a scovare questi Malware caricati sullo store. Dietro innumerevoli controlli a tappeto, l’agenzia ha scoperto che c’era una compagnia segreta chiamata “PhantomLance” dietro queste operazioni sinistre.

Potrebbe interessarti anche —-> Trucchi WhatsApp, tre funzioni nascoste per rendere la chat più facile!

La piattaforma dedica alla sicurezza, una volta confermata la vicenda, ha avvisato Google e i malware sono stati prontamente rimossi dallo store accessibile a tutti. Tuttavia, ora è il caso di eliminare le singole app qualora fossero ancora sul vostro cellulare.

Ecco la lista da rimuovere nell’immediato:

com.zimice.browserturbo

com.physlane.opengl

com.unianin.adsskipper

com.codedexon.prayerbook

com.luxury.BeerAddress

com.luxury.BiFinBall

com.zonjob.browsercleaner

com.linevialab.ffont

A rendere ancor più impegnativo il lavoro di epurazione è stata la strategia attuata dagli hacker. Questi, infatti, hanno utilizzato malware differenti di app in app rendendo sempre più difficile l’identificazione. Tutti i virus, in ogni caso, avevano uno scopo comune: accedere a informazioni private come l’accesso ai contatti, la geolocalizzazione e il registro delle chiamate.