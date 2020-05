E’ morto a 74 anni Mauro Sentinelli, padre della telefonia italiana. Il manager fu inventore della scheda telefonica ricaricabile.

Si è spento nella giornata di ieri Mauro Sentinelli. L’uomo aveva 74 anni e fu l’inventore della scheda telefonica ricaricabile. Il manager italiano fu un volto storico per la comunicazione in Italia, infatti per diversi anni ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale di TIM e membro del CdA dell’azienda. Ovviamente, il suo nome è legato soprattutto alla TimCard.

Sentinelli nacque a Roma e dopo essersi laureato in Telecomunicazioni all’Università di Torino, riesce ad intraprendere anche due corsi di aggiornamento in Usa ed in Francia. Il suo ingresso nella SIP avvenne solamente nel 1974, ma grazie alla sua idea rivoluzionaria, riusciì a cambiare totalemente il mondo della comunicazione.

Mauro Sentinelli, l’uomo che rivoluzionò lil mondo della comunicazione

Dopo l’ingresso nella SIP, Sentinelli ha deciso di dedicarsi al mondo della telecomunicazione, diventando membro nel 1980 dell’IEC ed in seguito al CEPT.

Furono numerosi i ruoli ricoperti sia nella Sip che nella Telecom Italia. Nel 1994, infatti diventa Direttore Generale della divisione mobile di Telecom Italia. Il suo volto nella penisola è associato soprattutto all’invenzione della ricaricabile. Infatti proprio durante il 1994 fu introdotta una scheda telefonica prepagata GSM dal nome “Ready to Go”.

Due anni più tardi, la scheda ricaricabile fu chiamata TIM Card. Con il lancio pubblicitario della scheda ricaricabile, Sentinelli riuscì a vincere il premio Outstanding Marketing Award.

NEL 1999 riesce ad essere nominato Cavaliere della Repubblica mentre nel 2002 diventò Commendatore della Repubblica. Quattro anni più tardi, invece divenne Grand’Ufficiale della Repubblica.

Ieri lo storico manager di Telecom Italia e grande rivoluzionario nel mondo della comunicazione si è spento nella sua casa di Roma.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Italiana, CLICCA QUI !