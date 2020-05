Ferrara: incidente stradale per l’attaccante della Spal, Alberto Cerri, che si è scontrato con un’altra auto. Le conseguenze dello scontro non sembrano gravi.

Ferrara: Alberto Cerri, attaccante della Spal in prestito dal Cagliari, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in periferia. Come riporta Tuttosport, non sembrano esserci state gravi conseguenze a seguito dell’impatto, avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 15 maggio.

Come leggiamo dalla fonte, l’attaccante della Spal era alla guida della sua Porsche e ha impattato un’altra autovettura, fortunatamente, senza gravi conseguenze. L’attaccante è uscito integro dalla sua auto.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, colpo di scena: addio improvviso!

Spal: incidente stradale per l’attaccante Alberto Cerri

Come riporta Tuttosport, venerdì 15 maggio, in un incrocio nella periferia di Ferrara, l’attaccante Alberto Cerri è rimasto coinvolto in un incidente stradale. La sua Porsche ha impattato con un’altra autovettura, senza causare conseguenze gravi.

Il centravanti, in prestito dal Cagliari, come leggiamo dalla fonte, ancora non è riuscito a giocare con la maglia della Spal a causa di un infortunio rimediato a Cagliari, prima del suo trasferimento alla Spal a gennaio.

La buona notizia, come riporta Tuttosport, è che, nonostante l’auto sia stata portata via con il carro attrezzi, non si sono verificate gravi conseguenze per i conducenti delle auto.

Potrebbe interessarti anche: Calciomercato Roma, Ilicic il sogno: pronto lo scambio con Under

F.A.