In merito al caos nato ad aprile sul sito dell’Inps, il Garante della Privacy avverte che potrebbe arrivare una batosta da 20 milioni per l’istituto

Il primo aprile scorso milioni di italiani si erano collegati al sito dell’Inps per ricevere il famoso bonus di 600 euro. Il portale, però, andò in tilt non risultando accessibili. In quel frangente i profili di molti utenti divennero di dominio pubblico. Altri invece, entrando con il loro Pin, si trovarono davanti altri connotati. In molti successivamente postarono anche le informazioni altrui sui social. L’ammissione da parte dell’Istituto arriva successivamente: il sistema informatico era saltato.

Riguardo i dati sensibili diventati di dominio comune, non stiamo parlando solo dei soliti nome, cognome, residenza e domicilio. C’è ben altro: codici fiscali, numeri di telefono, indirizzi, mail private e certificate, nomi di figli, eventualità disabilità e stato di disoccupazione.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, rimborsi obbligatori per i viaggi: UE avverte l’Italia

Caos sito Inps, l’Istituto minimizza: il garante passa al contrattacco

Ora a parlare è Antonio Soro, garante della privacy, che in questo periodo ha ricevuto diverse segnalazione da parte delle persone danneggiate. Quest’ultimo non si trova d’accordo con Pasquale Tridico, direttore dell’Inps, che ritiene che la violazione non sia tale da rappresentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Per Soro il rischio elevato sussiste benissimo ed ora c’è l’istruttoria in corso per definire responsabilità ed adottare provvedimenti definitivi.

Intanto l’Inps, entro 15 giorni dal provvedimento numero 86 del 14 maggio, dovrà informare tutti gli interessati della violazione dei dati ed i conseguenti rischi. Questo dovrà avvenire privatamente e non con un avviso sul sito ufficiale. In caso contrario, l’Istituto rischia a 20 milioni di euro di multa.

LEGGI ANCHE—> Pil italiano in calo del 9% quest’anno, rimbalzo di quasi il 5% per il 2021